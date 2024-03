EdF : Didier Deschamps a échangé avec Clauss

Présent dans la liste de l’équipe de France pour le rassemblement du mois de mars, Jonathan Clauss (31 ans) revient de loin. Il y a encore quelques semaines, le latéral de l’OM était en conflit avec sa direction et plus particulièrement Medhi Benatia, son directeur sportif. Mais depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’homme aux 10 sélections retrouve des couleurs avec son club. Avant de le sélectionner, DD a échangé avec l’ancien Lensois pour faire le point sur sa situation.

«J’ai échangé avec lui, pour discuter. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je pense que ce sont les intérêts de tout le monde, de l’équipe de France, de Jonathan et de l’OM, que la situation se soit normalisée. Le terrain lui a donné raison», a assuré Didier Deschamps au micro de Téléfoot.