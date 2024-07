Chants racistes : la Premier League réagit à l’affaire Enzo Fernandez

Dans le chaos et malgré la blessure de Lionel Messi, l’Argentine a remporté la Copa América en s’imposant face à la Colombie (1-0 a.p), dimanche à Miami. Toutefois, le sacre de l’Albiceleste a rapidement basculé au second plan en raison de la polémique entourant Enzo Fernández, coupable d’avoir entonné un chant à caractère raciste contre les joueurs français d’origine africaine dans le prolongement des célébrations de son équipe nationale. Si Chelsea a lancé une procédure interne, la Premier League a réagi à son tour à l’affaire liée au milieu de terrain de 23 ans, ce vendredi.

«La Premier League et nos clubs s’engagent à lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous sommes en contact avec le Chelsea FC et nous continuerons à soutenir les clubs, les joueurs et le personnel dans leurs actions contre les abus discriminatoires», peut-on lire au sein du communiqué de l’instance britannique.