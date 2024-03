Italie : qui est Michael Folorunsho, la surprise de la liste de Luciano Spalletti ?

Après le double traumatisme aux dernières Coupes du Monde (Russie 2018, Qatar 2022), l’Italie, tenante du titre du dernier Euro, va remettre en jeu son trophée l’été prochain en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024. La Squadra Azzurra a connu des récentes trêves internationales mouvementées. Entre le départ de Roberto Mancini remplacé par Luciano Spalletti, la suspension de Sandro Tonali et la qualification tardive pour l’Euro, la Nazionale connaît des heures compliquées mais elle espère toujours profiter des dernières rencontres amicales avant les grandes échéances estivales. La préparation reste un point capitale pour grand nombre de sélections nationales traversant des moments de doute. L’Italie ne déroge pas à la règle, surtout avec des certains protagonistes de l’Euro 2020 partis à la retraite ou sur le déclin comme Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Ciro Immobile mais aussi Giorgio Chiellini. L’heure est donc arrivée d’innover et de prendre des risques pour dénicher de nouveaux acteurs capables de redonner ses lettres de noblesse à ce grand pays de football qu’est l’Italie. Si les lignes offensives restent l’éternel chantier de nos amis italiens, la défense et le milieu, forts de certaines émergences, peuvent connaître de nouvelles expérimentations.

Pour les deux matchs amicaux de cette trêve, organisés aux Etats-Unis pour affronter le Venezuela et l’Equateur, le sélectionneur italien, Luciano Spalletti, a convoqué un total de 28 joueurs. Au-delà de l’absence de Ciro Immobile, la présence de trois nouveaux n’a pas tardé à marquer les esprits des tifosi et de la presse italienne. Raoul Bellanova, Lorenzo Lucca mais surtout Michael Folorunsho pourraient connaître leur première cape dans les prochaines heures. Si les deux premiers mentionnés sont loin d’être une surprise, la convocation du milieu du Hellas Vérone reste néanmoins une idée saugrenue qui n’a pas fini d’attirer les projecteurs. Tous les yeux seront braqués sur le numéro 90 des Gialloblu pour la simple et bonne raison que son explosion fulgurante à un âge déjà avancé a surpris beaucoup de monde en Italie. Surtout que le milieu de terrain est l’un des rares postes garnis dans le football italien avec Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Jorginho, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini et Bryan Cristante. Un parcours atypique enfin récompensé qui pourrait lui permettre d’être dans l’avion direction l’Allemagne l’été prochain…

La belle histoire de la saison !

Après quelques années passées dans les classes jeunes de la Lazio, Michale Folorunsho signe finalement son premier contrat professionnel dans le très modeste club de Virtus Francavilla, pensionnaire de Serie C et basé dans le petite ville des Pouilles, Francavilla Fontana de 36 000 habitants : «Le club félicite son ancien joueur, Michale Folorunsho, qui a été appelé en équipe nationale par l’entraîneur Luciano Spalletti pour deux matches amicaux contre le Venezuela et l’Équateur. Michael Folorunsho est le premier joueur de Virtus Francavilla à rejoindre l’équipe nationale. Le président Antonio Magri et tout le monde Blanc et Bleu félicitent Michael pour cet accomplissement important», a écrit l’actuel pensionnaire de Serie C qui se bat cette saison pour ne pas descendre en quatrième division italienne. L’histoire est encore plus belle pour le natif de Rome qui n’a jamais vraiment eu sa chance dans l’élite jusqu’à cet été. Il a été balourdé aux quatre coins du pays, enchaînant des prêts à Pordenone, Bari et Reggina. Recruté par le Napoli en 2019 pour 1 million d’euros symbolique, Folorunsho n’a jamais disputé une seule rencontre sous le maillot des Partenopei et a même été une nouvelle fois prêté mais cette fois-ci en Serie A, au Hellas Vérone qui ont perdu de nombreux milieux ces dernières années (Ilic, Tameze, Veloso, Sulemana).

Un homme est au centre de son succès. L’entraîneur italien, Marco Baroni, a tout révolutionné. Sept points pris en quatre matchs qui non seulement font beaucoup bouger l’équipe au classement, mais surtout réhabilitent un moral qui, jusqu’il y a quelques semaines, semblait quasiment irrécupérable. Une équipe profondément guérie grâce à de nouveaux joueurs qui n’avaient presque jamais joué sur les terrains de Serie A. Et ce parfait symbole porte le nom de Michael Folorunsho, prêté par le Napoli à Vénétie : «Le club a pensé qu’il était approprié que j’aille jouer ailleurs pour mon développement. Vérone me voulait et j’étais flatté par cette opportunité. Première fois en Serie A avec un bon projet. Puis j’ai rejoint Monsieur Baroni, c’est exceptionnel. Baroni est une personne simple. Je me suis retrouvé en termes de travail. Il veut que l’équipe soit généreuse comme lui avec nous. Essayer de toujours s’améliorer tous les différents aspects», a déclaré le milieu de déjà 26 ans dans les colonnes de L’Arena Sport, journal italien basé à Vérone.

Auteur de quatre buts dont trois sur l’année 2024, Michael Folorunsho a endossé le rôle de leader de manière très naturelle. Il a su profiter du renouveau de l’équipe pour montrer sa panoplie polyvalente. Titulaire sur les 27 rencontres durant lesquelles il a été convoqué, Folorunsho, qui a un temps espéré jouer pour le Nigéria, peut jouer à peu près partout dans l’entrejeu. Cette saison, il a été aligné à cinq postes différents (milieu défensif, milieu droit, milieu central, milieu offensif, ailier gauche). Un véritable couteau suisse qui sait s’adapter et faire parler ses qualités physiques et techniques : «La performance du groupe est fondamentale. L’emplacement importe peu. Si nécessaire, je jouerai même dans le but. Je me sens assez à l’aise dans chaque partie du terrain. C’est à l’équipe de trouver et reconnaître son leader. Mais je vais tout donner d’ici la fin du championnat pour ramener un résultat important pour les supporters», a-t-il expliqué. En tout cas, cette trêve sera l’occasion de le voir à l’oeuvre, à l’heure où Luciano Spalletti n’a pas encore verrouillé son dispositif tactique.