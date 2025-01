Jürgen Klopp livre ses impressions sur Charléty et le Paris FC

Après sa visite des installations du Paris FC, Jürgen Klopp a donné un avis mitigé. Concernant le stade Charléty, l’ancien coach de Liverpool a déclaré : « La dernière fois que j’avais vu un match d’aussi loin, c’était à la télé. Dans un tel stade, c’est difficile de créer une ambiance » Quant au centre d’entraînement, il l’a comparé à celui de son premier club il y a vingt ans, soulignant son manque de modernité.

Pierre Ferracci, le président du Paris FC, a lui aussi reconnu ces limites structurelles au micro de beIN SPORTS : « Il a raison, c’est ce que je pense depuis plusieurs années. Charléty n’est pas un stade très chaleureux, on est très loin du terrain. C’est pour ça que l’on essaye d’aller à Jean-Bouin et que l’on négocie avec le Stade français pour trouver un accord satisfaisant. On a beaucoup parlé des installations, qu’il faut étendre. Il a discuté avec le coach et la direction sportive. Il est content de ce que l’on fait, mais il nous manque un environnement pour aller au haut niveau. C’est la réalité et compte tenu de la personnalité de Jürgen, ça donne du crédit. »