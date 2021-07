Nicolai Boilesen, la bonne affaire venue du Danemark

Le Danemark a tout gagné. Marqués après l'accident cardiaque de Christian Eriksen face à la Finlande lors de la première journée, les coéquipiers de Simon Kjaer ont su relever la tête et avancer ensemble jusqu'en demi-finale. Le tout sans démériter. Et forcément, après un tel Euro, les Danois sont victimes de leur succès. Plusieurs sont, en effet, concernés par le marché des transferts. C'est le cas Nicolas Boilesen (21 capes avec le Danemark).

Une clause de départ à 2,5 M€ valable ce mois-ci

Ce latéral gauche, qui a eu 29 ans le 16 février dernier, faisait partie de l'aventure durant le championnat d'Europe. Devancé par l'excellent Joakim Maehle dans le onze de départ, il est apparu face au Pays de Galles le 26 juin dernier (14 minutes jouées). Mais il a pu apporter son expérience au groupe, lui qui est passé par l'Ajax Amsterdam (72 matches entre 2011 et 2016) avant de rejoindre le FC Copenhague (125 matches). En 2020-21, il a disputé 26 matches toutes compétitions confondues en club, tous en tant que titulaire (1 but, 1 assist).

Son profil, à la fois expérimenté et polyvalent puisqu'il peut jouer arrière-gauche comme dans l'axe à deux ou trois défenseurs selon le système, fait de lui un élément courtisé. Récemment, le média danois BT a expliqué qu'il était suivi par des écuries italiennes et françaises, et qu'il avait une clause spéciale dans son contrat. Celle-ci lui permet d'être vendu pour moins de 2,5 M€ durant ce mois de juillet et uniquement ce mois-ci. Ensuite, Copenhague pourra décider pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023.

Bordeaux et d'autres clubs de L1 l'ont à l'oeil

Contacté par nos soins, Kenny Boilesen, père et agent du joueur, a évoqué cette fameuse clause. «Il est exact qu'il y a une clause dans le contrat mais je ne peux pas commenter les détails. Mais je peux confirmer qu'il est possible que Nicolai quitte le FC Copenhague cet été. Il y a eu un intérêt très positif pour Nicolai. En ce moment, l'attention est probablement très forte car il a joué à l'Euro pour le Danemark, et ils ont eu beaucoup de succès en atteignant les demi-finales. Et oui, il est ouvert pour une nouvelle aventure à l'étranger».

La porte est donc grande ouverte pour la France où on l'observe déjà selon son paternel. «C'est toujours difficile de parler de clubs, mais je peux dire qu'il y a eu un intérêt de Bordeaux. Il n'y a encore rien de concret sur la table, donc tout pourrait arriver. Des discussions sont également en cours avec d'autres clubs français, la Ligue 1 pourrait donc certainement être la prochaine destination de Nicolai. Mais rien n'est encore décidé». En ces temps de crise, la bonne affaire Nicolai Boilesen pourrait donc faire le bonheur d'une écurie française en quête d'un renfort à moindre coût !