Barça : le représentant de Vitor Roque confirme son arrivée cet hiver

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone peut souffler ! Pour rappel, le champion d’Espagne en titre s’est fait peur en septembre dernier après avoir constaté la sortie prématurée de Vitor Roque en raison d’une déchirure des ligaments de la cheville contractée lors d’un match entre son club de l’Athletico Paranaense et l’Internacional (2-1). Dès lors, la blessure du jeune prodige brésilien a jeté un froid dans les rangs catalans qui nourrissent depuis plusieurs mois l’espoir de le voir débarquer cet hiver.

Mais heureusement pour le club catalan, le représentant de Vitor Roque, André Cury, a affirmé lors d’un entretien accordé à RAC1 que son protégé se remettait «très bien» de sa blessure et qu’il devrait, sauf énième rebondissement, rallier l’Espagne en janvier prochain. «Nous pensons que dans quatre semaines, tout au plus, il peut être prêt», a sobrement déclaré l’agent du crack brésilien tout en rappelant les prétentions du joueur de 18 ans et du Barça : «L’idée du joueur et du Barça, c’est qu’il vienne en janvier, tout est convenu avec Paranaense.»