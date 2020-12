Barça : Ronald Araujo assume sa boulette

Sa boulette a permis à Eibar d'ouvrir le score ce mardi soir sur la pelouse du Camp Nou. À l'issue de la rencontre, conclue par un nul (1-1, 16e journée de Liga), le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo (21 ans) s'est présenté face aux micros pour assumer. «C'est dommage, nous voulions gagner. C'est dommage, d'autant que leur but vient d'une erreur de ma part qui ne doit pas arriver, encore plus dans ce genre d'équipe. (...) J'assume que je dois corriger ça, ne plus commettre ce genre d'erreur», a-t-il lâché à Barça TV.

Évidemment touché, l'Uruguayen n'en était pas abattu pour autant. «Il faut travailler, tout analyser. Nous avons une équipe, une bonne équipe, tout est ouvert, on va se battre pour la Liga. On va corriger toutes les erreurs que nous commettons et augmenter notre niveau de concentration, moi le premier», a-t-il conclu. Épaules solides.