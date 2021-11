Ballon d'Or 2021 : Jürgen Klopp enrage pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Décidément, le Ballon d'Or 2021, remporté par Lionel Messi (34 ans) pour la 7ème fois de sa carrière, fait encore couler beaucoup d'encre. Présent en conférence de presse ce mardi avant le derby de la Mersey entre Liverpool et Everton, mercredi (21h15) dans le cadre de la 14ème journée de Premier League, Jürgen Klopp a été invité par les journalistes à réagir au classement de cette 65ème édition. Le technicien allemand n'a pas manqué de souligner, à sa manière, sa déception au regard de la position finale de son joueur, Mohamed Salah (29 ans), 7ème derrière Cristiano Ronaldo (36 ans) mais devant Kylian Mbappé (22 ans).

« J'ai vu le vote quelque part, je ne sais pas exactement comme cela fonctionne. Ce sont des journalistes (qui votent) ? Alors ne me demandez pas, c'est de votre faute. Parlez à vos collègues si vous pensez que cela aurait dû être différent. [...] Mo aurait dû être plus haut, certainement. J'ai été surpris par sa position pour être honnête », a ainsi lâché le coach des Reds, fidèle à lui-même. Mo Salah est actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat anglais (11 buts et 8 offrandes en 13 apparitions).