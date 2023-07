Les raisons de l’échec Declan Rice à Chelsea

La suite après cette publicité

Sixième plus gros transfert de l’histoire, rien que ça. Arsenal a fait sauter la banque. Peu habitués à sortir le chéquier, les Gunners ont cette fois-ci montrer les crocs en enrôlant Declan Rice pour environ 120 M€. Une somme importante qui démontre l’ambition de Mikel Arteta et les siens pour retrouver les sommets de la Premier League, compétition qu’Arsenal n’a plus remporté depuis 2004. Mais si le milieu de terrain quitte l’Est de Londres pour rejoindre le Nord, ce dernier aurait pu s’orienter vers le Sud-Ouest, plus riche, plus clinquant, quelques temps auparavant.

Declan Rice, un Blue dans l’âme

Dès l’âge de 7 ans, Declan Rice rejoint la très réputée académie de Chelsea où il fait connaissance avec Mason Mount, son meilleur ami depuis. De 2006 à 2013, le milieu de terrain défensif fait ses classes chez les Blues dans le but de découvrir le monde professionnel avec son club formateur. Mais à 14 ans, "Dec" comme il est surnommé, se voit relâché par le club londonien. L’une des expériences les plus dures à vivre dans la jeune carrière du futur capitaine des Hammers. Le rêve est terminé. Pourtant, Chelsea n’a jamais été bien loin de Declan Rice. Fan inconditionné de John Terry, l’homme aux 43 sélections avec les Three Lions est resté attentif au succès des Blues. En 2021, après le sacre face à Manchester City en finale de la Ligue des Champions, Mason Mount (passeur décisif) était aperçu en appel vidéo avec le nouveau joueur des Gunners pour partager un moment d’intimité entre deux futurs coéquipiers, ou pas.

Le chouchou des entraîneurs

Lors de sa première saison sur le banc des Blues en 2019-2020, Frank Lampard coche de nombreux noms pour son mercato estival. Chelsea a de l’argent à dépenser, quelques mois après avoir été interdit de recruter. Kaï Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Thiago Silva… les Londoniens sont plus actifs que jamais. Declan Rice est longtemps mentionné pour venir renforcer un milieu souffrant de l’apport physique de Nemanja Matic, parti en 2017 vers Manchester United. «Quand j’étais à Chelsea auparavant, je voulais faire venir Declan Rice. Ce gamin va être le capitaine de Chelsea pendant les 10 prochaines années», racontait encore Frank Lampard au micro de The Diary Of A CEO, célèbre podcast Outre-Manche, il y a quelques jours. Si le transfert ne se fait pas, les Blues reviendront tout de même à la charge, dès l’été suivant, laissant à Declan Rice le temps de grandir.

Frank Lampard viré, Thomas Tuchel en poste, les plans n’ont pas changé à Chelsea. L’Allemand souhaite aussi rapatrier le jeune anglais. En vain. La saison se passe, le pari Saul Niguez est complètement raté, pendant que le milieu des Blues se voit décimé par les blessures de Mateo Kovacic (15 matchs manqués) et N’Golo Kanté (95 jours d’absence). La valse des entraîneurs continue, Thomas Tuchel - en conflit avec sa nouvelle direction - est démis de ses fonctions, et voilà Graham Potter nommé à la tête du club londonien. Si les débuts du nouveau tacticien sont intéressants, notamment en Ligue des Champions, les blessures vont venir perturber la saison, une nouvelle fois. Todd Boehly n’a plus le choix, il faut recruter, surtout au milieu. N’Golo Kanté forfait depuis le mois d’août, Jorginho est en grande difficulté malgré un Denis Zakaria surprenant. Graham Potter insiste et demande la venue de Declan Rice. Le milliardaire américain ne l’écoute pas et se tourne plutôt vers Enzo Fernandez, qui sort d’une Coupe du Monde remarquable en étant désigné meilleur jeune du tournoi. L’Argentin débarque à Chelsea pour 120 M€, scellant ou presque le retour potentiel de Declan Rice dans le Sud-Ouest de Londres.

Chelsea, un projet instable face à ses concurrents

En fin de contrat en 2024, West Ham laisse entendre qu’une vente de son capitaine est désormais envisageable cet été. Les clubs commencent à se positionner. Au fil du temps, Declan Rice s’est affirmé en tant que titulaire indiscutable en sélection, tout en guidant West Ham vers un titre européen. Suffisant pour que les Irons demandent - de manière crédible - plus de 100 M€ pour laisser partir leur leader. Hélas, les Blues ne sont plus dans la course. Si ces derniers accumulent les talents (Andrey Santos, Cesar Casadei, Carney Chukwuemeka), les Londoniens cherchent un partenaire à Enzo Fernandez.

Comme chaque saison, Declan Rice est envisagé, mais le projet est mort-né, faute de stabilité. Surtout que son meilleur ami Mason Mount ne reçoit pas la prolongation espérée, après avoir passé la campagne 2022-2023 au placard. Arsenal, auteur d’une formidable campagne en Premier League, fonce sur le milieu de terrain de 24 ans, bien accompagné par Manchester City. Mikel Arteta et Pep Guardiola se disent fan du joueur. Les Blues ont trop tardé. Face à la concurrence, les hommes de Mauricio Pochettino se dirigent vers Moisés Caicedo. Au final, Declan Rice rejoint le Nord de Londres, Arsenal. Un transfert qui paraissait utopique il y a peu, tant les Gunners tardaient à mûrir. Un transfert qui fait sans doute mal aux supporters de Chelsea, tant l’histoire d’amour entre Declan Rice et son club formateur semblait inaccomplie.