OM : Gennaro Gattuso veut adopter une mentalité de guerrier

Ce dimanche (20h45), l’Olympique de Marseille se déplacera au Moustoir pour y défier Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Restant sur une série de trois victoires toutes compétitions confondues, il est temps pour l’OM de confirmer son regain de forme en championnat. Alternant le bon, à l’image de son succès net et sans bavure face à l’OL il y a quatre jours (3-0), et le moins bon (défaite à Lens, nul à Strasbourg), le club phocéen doit montrer davantage de régularité s’il souhaite retrouver les sommets. C’est en tout cas ce qu’espère Gennaro Gattuso.

«Ça fait partie du discours. Il faut chercher une mentalité encore plus solide. Je suis toujours inquiet qu’on peut toujours faire un pas en arrière. Peut-être que je ne connais toujours pas assez mon équipe. C’est à nous de bien préparer le match. Si on pense qu’après avoir gagné trois matchs de suite avec de la personnalité, on a déjà résolu nos problèmes, alors je ne suis pas tranquille. A moi d’être encore plus exigeant pour éviter une rechute. Mon rôle, c’est de parler, de faire attention, de respecter les consignes, parce si notre niveau baisse, on aura des problèmes dans toutes les zones du terrain», a déclaré le technicien transalpin en conférence de presse, ce vendredi.