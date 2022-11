Coupe du Monde 2022, Allemagne : l'incroyable résurrection de Mario Götze !

La suite après cette publicité

13 juillet 2014. 113ème minute de jeu au stade Maracana de Rio de Janeiro. Sur un ballon venu de l’aile gauche délivré par André Schürrle, au milieu de la deuxième prolongation de la finale contre l’Argentine de Lionel Messi, Mario Götze surgissait pour offrir à son pays un quatrième titre mondial après 1954, 1974 et 1990. Élu « but de la décennie » par les téléspectateurs du Sportschau, l’émission sportive phare de la chaîne allemande ARD, cette réalisation décisive consacrait surtout un génie du football allemand : Mario Götze, alors âgé de seulement 22 ans. Sur le toit du monde, héros de tout un pays, l'enfant de Memmingen terminait, par ailleurs, cette soirée dans les bras de la chanteuse Rihanna. "Please don't stop the music", se disait-on alors dans le district de Souabe.

Une longue descente aux enfers pour le héros de Rio !

Huit années se sont depuis écoulées et les fausses notes se sont malheureusement enchaînées pour le milieu de terrain aux 63 sélections (17 buts). «Si je pouvais réécrire (l’histoire) un peu, je marquerais ce but quand j’aurai 35 ans, puis j’arrêterais de jouer», reconnaissait d'ailleurs l'intéressé dans une interview accordée récemment à The Athletic. Une longue descente aux enfers débutée fin 2015. Laissé de côté au Bayern Munich, l'ancien de Dortmund, plombé par différentes blessures, ne parvenait jamais à confirmer ces débuts rêvés. «Pep Guardiola était techniquement l’un des meilleurs entraîneurs. Mais j’avais le sentiment qu’il ne pensait qu’au terrain et laissait de côté les gens. Il n’avait pas beaucoup d’empathie, ce n’était pas facile pour moi parce que j’avais connu Klopp, qui était comme un père dans le football. Pep était complètement différent», confiait, à ce titre, Götze dans un documentaire en 2018.

De retour chez les Marsupiaux, celui qui culmine à 1m76 voit alors sa carrière tourner au cauchemar. Victime d’une myopathie, une maladie génétique rare se traduisant par une dégénérescence du tissu musculaire, le petit génie du football allemand tombe, progressivement, dans l'oubli. Contraint de mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur son traitement, Götze parvient finalement à revenir pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, mais son rendement demeure moindre et les blessures l'empêchent de participer au Mondial en Russie. «Mario est lucide, il sait qu’il n’a pas livré cette saison les performances qu’il aurait lui-même voulu livrer», avouait, à cette époque, Joachim Löw, le sélectionneur allemand.

En fin de contrat du côté du BvB, le Golden Boy 2011 accepte alors de rejoindre le projet de Roger Schmidt au PSV Eindhoven. Libéré d'une certaine pression, bien que gêné par une nouvelle blessure à l'aine à ses débuts, Götze retrouve le plaisir du jeu en terres néerlandaises. Auteur de 12 buts et 11 passes décisives pour sa deuxième saison chez les Boeren, le milieu offensif de 30 ans retrouve finalement la Bundesliga à l'été 2022. «À Francfort, je veux juste me prouver quelque chose à moi-même, c’est la chose la plus importante. Je suis impatient de voir ce qui va se passer et de pouvoir jouer. Et que je puisse montrer ce que je veux montrer, ce que je peux montrer surtout, travailler sur tous ces sujets, évidemment pour m’améliorer. J’ai ce désir en tant qu’athlète», assurait ainsi Götze en rejoignant l’Eintracht Francfort. Come-back plus que réussi.

«Je reviens te chercher»

Brillant avec les Aigles, le héros de Rio parvient alors à convaincre Hansi Flick de le rappeler en sélection. «C’est un footballeur brillant qui a des éclairs d’inspiration. Mario a joué à un niveau extrêmement élevé ces dernières semaines. Il a eu des problèmes au début, mais maintenant, il est en pleine forme. Il est vraiment heureux et nous avons hâte de le voir», justifiait, en ce sens, le sélectionneur allemand au moment d'annoncer sa liste. Placée dans le groupe de la mort aux côtés de l’Espagne, du Japon et du Costa Rica, la Mannschaft, qui débute ce mercredi contre la bande à Hajime Moriyasu, pourra donc s'appuyer sur le Frankfürter.

Fort de ce parcours aussi tortueux qu'enrichissant, Mario Götze est, aujourd'hui, prêt à (re)briller. Cinq ans après sa dernière apparition sous la tunique allemande, face à la France le 14 novembre 2017, le milieu de Francfort a, quoi qu'il en soit, emmagasiné de l'expérience. «À l’époque, si je m’entraînais, je m’entraînais après l’entraînement, je faisais quelque chose avant l’entraînement ou, si nous avions un jour de congé, je ne prenais pas un jour de congé. Ou si j’étais en vacances pendant trois semaines, je commençais à courir après trois jours. Ce genre de choses que j’ai faites quand j’étais jeune, c’était tout simplement stupide. Aller plus loin, faire plus, tout le temps, que vous ne vous reposez pas ou ne vous arrêtez pas. En faisant cela continuellement pendant de nombreuses années, mon corps a simplement réagi et a dit : c’est assez !»

Conscient de ses limites, mais prêt à tout pour prouver, une nouvelle fois, son talent, Mario Götze, heureux et apaisé mentalement, compte par ailleurs s'appuyer sur son nouveau rythme de vie. «Je donne la priorité au sommeil, à la nutrition, à toutes ces autres choses qui sont très importantes, surtout si vous vieillissez en tant qu’athlète (...) J’ai joué huit ans en équipe nationale. J’ai commencé quand j’avais 18 ans, jusqu’à 26 ans. Je pense que j’ai joué 60, 65 matchs. Donc, quand je regarde en arrière, j’ai passé un bon moment.» S'avançant, sans aucun regret, sur la petite péninsule du golfe Persique et en attendant les grands débuts de la sélection allemande, Götze a, quoi qu'il en soit, déjà donné raison à Jürgen Klopp, qui a lancé la carrière du milieu offensif en 2009, à Dortmund. «Je pense que nous reverrons l’ancien Mario Götze», affirmait le coach des Reds en 2017 alors le joueur allemand sortait d’une période noire marquée par 273 jours d’indisponibilité. Que le show (re)commence !