Bundesliga : M’gladbach et Dortmund se neutralisent

Pas de vainqueur ce soir au Borussia-Park entre M’gladbach et Dortmund. Marcel Sabitzer avait l’occasion d’ouvrir le score en début de match, mais son ballon a frôlé de peu le poteau adverse (6e). Le reste de la première période était assez calme. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour que le match s’anime un peu plus. Jamie Gittens envoyait une lourde frappe qui touchait le montant et terminait dans le haut du but (64e, 0-1).

Monchengladbach a vite réagi et a recollé au score seulement quelques minutes plus tard. Kevin Stoger a égalisé ainsi sur pénalty (71e, 1-1). Ce résultat permet à Dortmund de s’installer à la 5e position avec 21 points. De son côté, son adversaire reste à la 11e place de Bundesliga avec 18 points.