Tottenham : José Mourinho veut dédramatiser l'accident West Ham

La dernière journée de Premier League fut une catastrophe pour Tottenham. Les Spurs menaient 3-0 face à West Ham jusqu'à la 81ème minute avant de rendre les armes et concéder un piteux résultat nul (3-3). Une désillusion qui a valu quelques railleries des observateurs et des supporters adverses. Présent en conférence de presse avant la rencontre de Ligue Europa face à LASK, José Mourinho est revenu sur ce qu'il considère comme un accident de parcours.

« Je pense qu'en gagnant 3-0 à la 80e minute, nous pourrions jouer 50 matches de plus et cela ne se reproduira plus. Donc je ne veux pas faire attention à ces histoires de Spursy ou ce genre de choses. Nous devons simplement mieux défendre sur les phases arrêtées, car même défensivement, l'équipe joue très bien. Nous avons concédé un seul but dans le jeu face à Southampton. A par ces phases arrêtées et la VAR, nous sommes assez solides, » a ainsi décrypté Mourinho. Pas sûr que cette plaidoirie ne suffise à convaincre les plus sceptiques...