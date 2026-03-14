Ligue 1 : l’AS Monaco enchaîne face à Brest et se rapproche de l’OL

Ces dernières semaines, il est difficile de faire plus régulier que l’AS Monaco en Ligue 1. Suite à un début de saison compliqué et le licenciement d’Adi Hütter, les dirigeants monégasques avaient décidé de miser sur Sébastien Pocognoli. Un pari qui a mis du temps avant de s’avérer gagnant. Après un début de mandat raté, le coach belge a su se remettre la tête à l’endroit. Ces derniers mois, l’ancien coach de l’Union Saint-Gilloise a trouvé la formule. Passés proches de l’exploit en barrages de Ligue des Champions face au PSG, les Asémistes ont remis la machine en marche en Ligue 1. Largués pour les places européennes, les coéquipiers de Folarin Balogun se sont totalement relancés et restaient sur quatre victoires de rang, dont une au Parc des Princes, avant de recevoir Brest ce samedi.

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Afin d’enchaîner, Pocognoli a décidé de reconduire son quatuor offensif efficace et composé d’un Akliouche retrouvé, d’un Golovin précieux, d’une recrue performante avec Adingra et d’un Balogun létal face au but ces dernières semaines. En face, Eric Roy faisait du classique et entendait bien jouer un sale coup au club de la Principauté. D’entrée, le match était équilibré. Dans un début de rencontre assez bizarre avec un manque d’intensité globale, les Bretons se sont procurés les premières billes mais Del Castillo (11e) puis Ajorque (12e) n’ont pas été assez incisifs. Trop hésitant aux abords de la surface, le SB29 n’a pas su mettre la pression sur ses quelques temps-forts. En face, Monaco, loin de réaliser la meilleure première période de sa saison, s’est montré plus clinique.

L’AS Monaco a été efficace

Sur sa première opportunité dans la surface, le renard Balogun a profité des hésitations de la défense brestoise pour ajuster Coudert du gauche (1-0, 19e). Devant grâce au 8e but en Ligue 1 de l’Américain cette saison, Monaco a ensuite conservé cette avance au tableau d’affichage dans un premier acte assez étrange où les deux équipes ont su se procurer des occasions franches malgré un rythme faible. Au retour des vestiaires, Brest a mis un coup d’accélérateur pour revenir dans la partie (50e). Malgré cette pression mise dans les duels, l’ASM a su faire le dos rond avant de piquer sur quelques offensives où ils auraient pu prendre le large (68e, 73e).

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Le break est finalement venu dans le dernier quart d’heure. Sur un centre fuyant de Biereth, Golovin a bien suivi et a ajusté Coudert à bout portant (2-0, 78e). Tout en maîtrise et en étant plus sérieux des deux côtés du terrain ce samedi, l’AS Monaco a tenu pour aller chercher un cinquième succès de rang en Ligue 1 et revient à trois points de l’OL au classement. Cinquièmes, les Monégasques vont désormais pouvoir s’appuyer sur leur expérience des bonnes fins de saisons pour aller viser le podium. De son côté, Brest pointe à la dixième place et met fin à six matches sans défaite.