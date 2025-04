Les énormes annonces du patron de la Kings League

Fondée en 2023 par Gerard Piqué et lancée la même année en Espagne, la Kings League débarque en France ce dimanche, avec une diffusion gratuite sur M6+. Ce football show, dont on avait déjà pu mesurer l’engouement lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique, où l’équipe Foot2rue présidée par le streamer Amine cumulait des centaines de milliers de vues lors de ses matchs, mettra aux prises 8 équipes. Des escouades composées de joueurs amateurs, mais dirigées par certains visages bien connus du football traditionnel (Samir Nasri, Adil Rami, Jérémy Ménez, Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, Mike Maignan, Manu Koné, Bryan Mbeumo, Senny Mayulu…).

La suite après cette publicité

«C’est une boîte qui va vite et qui accélère. Et ce n’est pas fini, puisqu’on va continuer à ouvrir des ligues dans d’autres pays. On a l’intention d’ouvrir deux nouveaux championnats, à partir de 2026», explique à Ouest-France, Djamel Agaoua, le CEO de la Kings League. Après avoir enfilé le costume de Directeur Général de Viber (messagerie en ligne) et de la NBA en Europe, cet entrepreneur français de 55 ans a désormais les yeux tournés vers ce nouveau projet XXL. Pour la seconde édition de la Kings World Cup, qui se tiendra à Paris du 1er au 14 juin, Agoua s’attend déjà à battre des records d’audiences historiques. «On a fait plus de 50 millions de vues sur la compétition au Mexique et plus de 100 millions de vues sur la Coupe du monde des Nations en Italie. J’ai l’ambition de battre ces chiffres, chez nous.»

La suite après cette publicité

Bientôt des joueurs de Ligue 1 sur les terrains ?

Avec 500 000 spectateurs enregistrés en moyenne lors des matchs de l’équipe de France au Mexique, on peut aussi se demander si le nombre d’abonnés de DAZN (environ 600 000 selon les dernières estimations) ne sera pas surpassé lors de cette nouvelle édition en France. «La Kings League c’est le meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot, plutôt que de les laisser partir vers d’autres sports comme le MMA ou le padel. Notre audience est jeune. Elle a un certain nombre de caractéristiques qu’il faut prendre en compte, comme le fait qu’elle consomme 90 % de ses contenus sur portable», explique Djamel Agaoua. Pour aller toucher un public encore plus large, la Kings League a d’ailleurs noué des partenariats avec ESPN, Sky Sports, et donc M6 en France. Une façon de promouvoir le produit aux yeux de la Génération X, pas la plus avertie avec l’univers de Twitch ou de YouTube.

Agaoua n’en fait pas mystère : son objectif, à terme, est aussi de prendre le chemin de la professionnalisation en permettant aux joueurs d’en vivre. Ce n’est pas encore le cas, puisqu’un joueur est rémunéré 200€ bruts par match. «Si on peut espérer devenir joueur pro de la Kings League un jour ? J’espère qu’on en arrivera là. (…) On n’a que deux ans derrière nous. Je ne serais pas étonné que dans quelques années, grâce au succès de notre produit et le développement de notre chiffre d’affaires, nous pourrons rémunérer mieux et que les joueurs puissent en vivre.» Et voir des joueurs de Ligue 1 participer à la compétition, à l’image de Pablo Maffeo en Espagne ? «Oui, peut-être (que ça arrivera), sourit Agaoua. Une des caractéristiques de la Kings League, c’est d’avoir quelques surprises, cela fait partie de notre ADN.»