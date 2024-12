Udinese : le cas Alexis Sanchez pose question

Alexis Sanchez n’a aucun problème avec ses exs. L’été dernier, le Chilien a de nouveau été dragué par l’Olympique de Marseille. Un club pour lequel il avait brillé lors de la saison 2022-23 avec 18 buts inscrits en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Libre après la fin de son contrat avec l’Inter Milan, qu’il avait retrouvé après sa parenthèse olympienne, le natif de Tocopilla avait surpris tout le monde en retournant auprès de l’Udinese. Là encore, c’est une écurie au sein de laquelle il avait déjà évolué par le passé. En effet, il a porté les couleurs de l’Udinese entre 2006 et 2011.

Un retour très attendu

Le temps pour lui de participer à 112 rencontres toutes compétitions confondues et de marquer 21 buts. Il faut préciser que son aventure italienne avait été entrecoupée par des prêts à Colo Colo et à River Plate. Mais c’est bien sous le maillot de l’Udinese qu’il avait tapé dans l’œil du FC Barcelone, qui l’avait recruté. La suite, on la connaît. Le footballeur né en 88 a porté les couleurs du Barça, d’Arsenal, de Manchester United, de l’Inter Milan, de l’OM et à nouveau de l’Udinese. Treize ans après son grand départ, Alexis Sanchez a retrouvé un club spécial à ses yeux.

«Ici où il est devenu un champion, ici où il a trouvé l’amour d’une terre, ici où la légende a commencé : El Niño Maravilla est de retour parmi nous, El Niño Maravilla est à nouveau noir et blanc ! Alexis Sanchez est officiellement un joueur de l’Udinese. Il a signé un contrat de deux ans», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par l’écurie italienne le 10 août dernier. De quoi donner le sourire aux tifosi, heureux de retrouver l’avant-centre de 36 ans. Mais la joie a été de courte durée puisqu’il s’est rapidement blessé.

Le Chilien a été trahi par son corps

Après une petite absence liée à son manque d’entraînement (1 match manqué, 9 jours d’absence), il a été touché au mollet gauche à l’entraînement le 21 août. La presse italienne évoquait à ce moment-là une absence d’un mois. Mais rapidement, son cas a inquiété l’Udinese, puisque le joueur avait multiplié les passages à l’infirmerie la saison dernière à l’Inter. En effet, il avait été sur le flanc à 5 reprises (14 rencontres manquées, 70 jours d’absence). Et les craintes de l’écurie italienne ont été confirmées puisque l’ancien du Barça n’a pas joué avant le mois de décembre. Il a ainsi manqué 111 jours de compétitions et 15 matches.

Le 14 décembre, il a fait son retour dans le groupe à l’occasion du match de Serie A face à Naples (défaite 3 à 1). Mais il n’est pas entré en jeu. Puis, le 19 décembre, il a eu un peu de temps de jeu face à l’Inter en 1/8e de finale de la Coupe d’Italie (45 minutes jouées). Lundi, il a de nouveau été sur le banc de touche face à la Fiorentina (victoire 2-1). Son cas questionne forcément. Mais son entraîneur, Kosta Runjaic, a fait un point sur le sujet. «On connaît tous ses qualités mais, il n’a toujours pas le rythme pour jouer un match. Aujourd’hui, ce n’était pas le moment pour lui accorder des minutes.» Revenu par la grande porte, Alexis Sanchez connaît des débuts compliqués lors de sa deuxième union avec l’Udinese.