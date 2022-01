EFL Cup : Chelsea en finale

Et encore une finale pour Chelsea ! En ballottage favorable après leur succès à domicile à l'aller contre Tottenham (2-0), les Blues ont validé leur billet pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise ce mercredi. Les hommes de Thomas Tuchel entraient d'ailleurs plutôt bien dans la partie et se procuraient les premières situations franches. Timo Werner, très actif pendant ce premier acte, allumait la première mèche (9e) et Romelu Lukaku ratait une très grosse situation, seul face à Pierluigi Gollini (12e). Ils allaient finalement concrétiser cette domination en ouvrant le score. Sur un corner botté par Mason Mount, Antonio Rüdiger s'élevait au-dessus de la mêlée et donnait l'avantage aux siens d'un coup de casque (0-1, 18e).

Les Spurs manquaient une énorme occasion d'égaliser par Japhet Tanganga sur un corner frappé par Giovani Lo Celso (32e) tandis que Lukaku répondaient presque immédiatement de la tête, manquant encore de réussite (34e). Pierre-Emile Hojberg se voyait annuler un penalty après recours à la VAR (41e). Au retour des vestiaires, les locaux voyaient encore la VAR leur refuser un penalty pour une faute de Kepa Arrizabalaga (56e). Le portier espagnol réalisait ensuite une superbe parade sur une tête d'Emerson Royal (61e). Un but était ensuite refusé à Harry Kane (64e). La fin de match, perturbée par des incidents en tribunes, ne changeait rien pour les protégés d'Antonio Conte, malgré une dernière situation signer Ryan Sessegnon (90e +9). Victorieux sur la plus petite des marges, Chelsea défiera en finale le vainqueur de l'autre demi-finale entre Liverpool et Arsenal.

