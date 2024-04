Ligue 1 : Lens concède le nul contre Le Havre et s’éloigne de la C1

Après deux défaites consécutives contre Nice (1-3), puis Lille, lors du Derby (1-2), le RC Lens devait renouer avec le succès contre une équipe du Havre en petite forme, qui ne compte qu’une victoire sur les cinq derniers matches et reste aux portes de la relégation. Les Sang et Or ont d’ailleurs rapidement été offensifs, puisque Wahi s’est offert trois occasions d’entrée, mais s’est frotté à Desmas (7e), puis à sa barre transversale après un superbe geste (11e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lens 43 28 7 12 7 9 37 30 14 Le Havre 28 28 -9 6 10 12 27 36

Mais les Lensois ont ensuite baissé le pied et cela a profité au HAC. Le Havre a ensuite réussi à inquiéter Samba et sa défense par l’intermédiaire de Kuzyaev (13e), puis de Sabbi (19e), sans parvenir à marquer. Les deux équipes livraient un jeu rythmé et plaisant, mais aucune d’entre elles ne parvenait à faire la différence en première période. Et ce, malgré beaucoup d’occasions de part et d’autres. Il faudra finalement attendre la seconde période pour voir le score bouger.

À lire

Nantes discute avec Grégory Thil

Lens peut avoir des regrets

Seul au duel devant Desmas, Wahi se manquait, mais Sotoca pensait avoir assuré le coup pour ouvrir le score. Le but des Lensois était finalement annulé en raison d’un léger hors-jeu de Wahi au départ de l’action (54e). Mais il ne fallait que quelques minutes de plus pour voir Frankowski lâcher un superbe lob aux 25 mètres pour faire vibrer le Stade Bollaert (1-0, 58e). Tout semblait aller mieux pour les Nordistes, qui semblaient plus en confiance.

La suite après cette publicité

Mais finalement, Lens a craqué après qu’Aguilar ait poussé Sabbi dans le dos sur un duel aérien dans la surface. L’attaquant du HAC a ensuite pris ses responsabilités pour égaliser dans le dernier quart d’heure (1-1, 75e). Finalement, Lensois et Havrais n’ont pu se départager en fin de match et concèdent un nul qui n’arrange personne. Le RC Lens a manqué de se rapprocher des quatre places qualificatives en Ligue des Champions et Le Havre reste à deux points de la relégation, avec un match en plus.