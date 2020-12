OM - Olympiakos : les compositions officielles

Après quatre défaites en quatre matches de Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille affrontera l'Olympiakos. Le club phocéen s'organise pour ce match dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda comme dernier rempart juste derrière Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Boubacar Kamara, Michaël Cuisance et Valentin Rongier composent le milieu. Seul en pointe, Dario Benedetto est soutenu par Florian Thauvin et Dimitri Payet.

De son côté, l'Olympiakos opte pour un 4-3-3 avec José Sà comme gardien juste derrière Rafinha, Ruben Semedo, Pape Abou Cissé et José Holebas. Situé en sentinelle, Andreas Bouchalakis est accompagné au milieu par Yann M'Vila et Mady Camara. Enfin, Konstantinos Fortounis, Youssef El-Arabi et Marios Vrousai sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet

Olympiakos : Sà - Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas - M'Vila, Bouchalakis, Camara - Fortounis, El-Arabi, Vrousai