Coupe Arabe : le tableau final est connu

Alors que l'Algérie et l'Égypte se sont quittés sur un match nul 1-1, on connaît désormais les équipes qui iront en quart de finale de la Coupe Arabe. Ce vendredi, la Tunisie croisera le fer avec Oman tandis que le pays organisateur le Qatar affrontera les Emirats Arabes Unis. L'Egypte s'est qualifié pour les quarts et affrontera la Jordanie ce samedi.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Algérie disputera un match au sommet contre le Maroc pour le dernier quart de finale. En demi-finale, le vainqueur de Tunisie - Oman affrontera le vainqueur d'Égypte - Jordanie tandis que le vainqueur de Qatar - Emirats Arabes Unis affrontera le vainqueur de Maroc - Algérie. La finale est prévue le samedi 18 décembre prochain.

Le tableau final de la Coupe Arabe

Quarts de finale :

Vendredi 10 décembre : Tunisie - Oman (16h) / Qatar - Emirats Arabes Unis (20h)

Samedi 11 décembre : Egypte - Jordanie (16h) / Maroc - Algérie (20h)

Demi-finales le 15 décembre :

Tunisie ou Oman - Egypte ou Jordanie (16h)

Qatar ou EAU - Maroc ou Algérie (20h)