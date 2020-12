OL-Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un match qui vaudra le détour ce soir (21h) au Groupama Stadium. Deux équipes en confiance, l'OL et Brest, s'affrontent dans le cadre de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1. Lyon reste sur un exploit au Parc des Princes (1-0) et voudra le confirmer et pourquoi pas, en cas de faux-pas de Lille à Dijon, prendre la tête du classement. Pour Brest, l'occasion est belle de s'installer dans le Top 10. Les Bretons restant sur un succès contre Reims ce week-end.

Olivier Dall'Oglio devrait présenter une formation en 4-4-2, selon Le Progrès. Irvin Cardona et Gaëtan Charbonnier seront les fers de lance de l'attaque brestoise et tenteront de tromper Anthony Lopes. Devant le gardien portugais ce devrait être un 4-3-3 pour Rudi Garcia. Avec quelques turnovers : Melvin Bard au poste d'arrière droit, Bruno Guimarães au milieu ou encore Moussa Dembélé à la pointe de l'attaque.