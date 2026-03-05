Real Madrid, Zidane, Benzema, Hazard : les confidences délicieuses de Gareth Bale

Une époque bénie, et probablement encore plus aujourd’hui. Gareth Bale a incarné aux côtés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo l’un des trios les plus fantastiques de l’histoire du Real Madrid, avec 4 Ligues des Champions conquis ensemble (puis une 5e pour Bale en 2022 avec Benzema). Mais le Gallois, recruté en 2013 à Tottenham, a préféré fuir la lumière, les strass et les paillettes, se livrant peu. Jusqu’à ce nouvel épisode de Stick To Football, sur la chaine Youtube The Overlap, où il a retrouvé les consultants les plus suivis du Royaume-Uni, avec Gary Neville, Roy Keane, Paul Scholes et Ian Wright. Qui l’ont interrogé avec gourmandise au sujet de son passage au Real Madrid, qu’il a choisi à l’époque au détriment de Manchester United, comme Bale l’a rappelé.

« Manchester United et le Real Madrid étaient les deux clubs intéressés. En fait, ils ont fait une offre supérieure à celle du Real… J’ai parlé avec David Moyes, qui était l’entraîneur à l’époque, mais mon cœur était à Madrid », raconte ainsi le gaucher, avant de décrire sa relation avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. « On se comprenait parfaitement, on ne s’est jamais disputé. Karim était très calme, il trainait surtout avec Varane et les Français. On jouait bien ensemble, tout semblait fonctionner à merveille. C’était naturel, on ne travaillait pas beaucoup la tactique », a-t-il assuré. Travailler la tactique n’est pas gage de réussite au Real Madrid. La preuve ? Zinedine Zidane.

Ancelotti, son préféré

« Il ne s’occupait pas beaucoup de tactique, on faisait le strict minimum : entraînement, possession, tirs, et c’est tout. Un quart d’heure de tactique défensive. Mais il a gagné le respect grâce à ce qu’il était en tant que joueur. Il participait à l’entraînement, il m’a même fait tomber à quelques reprises, il avait encore le niveau », raconte ainsi Bale, qui relie ce fait à l’actualité récente de la Casa Blanca. « Je n’ai pas été surpris par le limogeage de Xabi. Au Real Madrid, si vous en faites trop, les joueurs vous rejettent… Il faut simplement être un grand manager, pas forcément un tacticien exceptionnel ». Malgré les trois Ligues des Champions remportées sous Zidane, l’entraîneur qui l’a le plus marqué se nomme Carlo Ancelotti.

« Le style de management de Carlo était le meilleur ; même quand on ne jouait pas, il nous traitait comme ses meilleurs amis. Il avait ce don de mettre tout le monde de bonne humeur et de donner le meilleur de soi-même. Je l’ai déjà dit : au Real Madrid, l’important n’est pas d’être l’entraîneur, mais de gérer les joueurs ; bien sûr, il y a des aspects tactiques, mais ça ne doit pas être omniprésent. Ancelotti était comme un meilleur ami. Mais il avait un côté particulier : si on ne s’entraînait pas bien… il était impitoyable. Pareil à la mi-temps, mais il avait trouvé le juste milieu », relate Bale, à la retraite depuis janvier 2023 et désormais âgé de 36 ans.

Plus loquace qu’il ne l’était au cours de sa carrière, Gareth Bale a accepté de livrer son avis sur certains joueurs. Par exemple, il lui est demandé qui était le joueur le plus doué avec lequel il a joué. « Probablement Isco. Sur les vrais terrains, il pouvait avoir un peu plus de mal mais sur les jeux petit terrain, il était différent. C’est le joueur qui se rapproche le plus de Zidane ». Et à l’inverse ? «Le pire à l’entraînement ? Probablement Eden Hazard. Il s’est blessé à la cheville et ne s’en est jamais vraiment remis.»