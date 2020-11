LdC, MU : Donny van de Beek incertain face au PSG

Titulaire pour la première fois de la saison en Premier League contre Southampton, Donny van de Beek n’est pas sûr d’être présent lors de la réception du Paris Saint-Germain mercredi prochain. Touché à une cheville, le Batave a posté une photo de son pied sur Instagram avec la mention « Bienvenue en Premier League ».

De son côté, Manchester United a indiqué sur son site officiel que la disponibilité de son joueur face au PSG est en suspens. Pour rappel, le gardien espagnol David De Gea est également incertain en raison d’une blessure au genou.

😅 @Donny_Beek6 went all in on Sunday...#MUFC