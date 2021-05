Real Madrid : Eden Hazard sait où il veut jouer l'an prochain

La suite après cette publicité

Cet Euro va être une sacrée bouffée d'air frais pour Eden Hazard. En deux saisons à Madrid, l'ancien de Chelsea n'a pas convaincu grand monde, bien au contraire. Accueilli comme une véritable star du côté de la capitale espagnole, le joueur formé au LOSC s'est même mis assez vite les gens à dos, la faute à des prestations assez mitigées et des pépins physiques à répétition, qui seraient selon certains provoqués par une hygiène de vie pas optimale. Le joueur qui a coûté 100 millions d'euros à l'été 2019 estimait également être trop violenté par les défenseurs espagnols selon les médias ibériques.

Lors de la défaite face à Chelsea en match retour des demi-finales de Ligue des Champions, le Belge a encore fait parler de lui pour des raisons négatives. Les images le montrant rigoler et blaguer avec ses anciens partenaires au coup de sifflet final sont très mal passées en Espagne. Dans les heures qui ont suivi, on évoquait même un départ et un retour en Angleterre.

Hazard veut rester

Mais si on se fie aux propos du principal concerné, il continuera de défendre la tunique merengue dès la reprise en août. « Je ne me vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Je n'ai pas encore pu montrer ce que je vaux mais je sais que je peux évidemment mieux faire quand je suis en forme. J'ai encore trois ans de contrat et je compte bien poursuivre l'aventure... », a-t-il ainsi lancé en conférence de presse ce lundi, pendant le stage de l'équipe de Roberto Martinez.

De quoi tuer dans l'œuf les rumeurs de transfert. Mais nul doute que cette troisième saison sera celle de la dernière chance. Avec un salaire colossal - il est le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène - et une attitude qui ne plaît pas toujours, autant dire qu'il aura une pression monstre sur les épaules dès le début de la prochaine édition de la Liga...