FC Barcelone, Sénégal : Mika Faye, la nouvelle pépite montante de la Masia

Fermin Lopez, Lamine Yamal, Hector Fort, Pau Cubarsi ou encore Marc Guiu, cette saison, le FC Barcelone a encore une fois misé sur la Masia et ses jeunes talents pour se sortir de situations compliquées. Bénéficiant d’une bonne génération qui émerge, le club catalan dispose également dans ses rangs d’une pépite sénégalaise qui s’affirme tout doucement avec Mikayil Faye (19 ans). Jeune défenseur central gaucher (capable de jouer latéral gauche) et considéré comme un grand espoir au pays depuis un moment (huitième de finaliste de la Coupe du monde U17 2019 à 15 ans), il avait notamment tapé dans l’œil de Reims avant d’arriver en Catalogne. Formé à Diambars et parti en Croatie du côté du NK Kustošija, celui qu’on surnomme "Le Monstre" avait finalement signé un contrat de 4 ans cet été assorti d’une clause libératoire XXL de 400 millions d’euros.

Un pari à 5 millions d’euros qui témoigne de la grande confiance du FC Barcelone pour le jeune joueur compte tenu de la situation financière du club blaugrana qui était aussi en concurrence avec Chelsea et le Borussia Dortmund dans ce dossier. Doté de solides qualités physiques et d’un jeu aérien de qualité, le gauche dispose en outre de grandes qualités techniques avec notamment une capacité à "conduire la balle". Mis à disposition du Barça Athlétic en troisième division espagnole, il s’est vite acclimaté avec l’équipe coachée par Rafael Marquez. Titulaire indiscutable et aligné à 21 reprises, il forme un duo solide avec son compatriote Mamadou Mbacke depuis que Pau Cubarsi a rejoint l’équipe première (il était autrefois associé au jeune espagnol).

Lens a essayé de le recruter cet hiver

«Mika Faye ? Il est assez fort et intense, même s’il a aussi suffisamment de qualités pour sortir le ballon par derrière. L’équipe première ? Je pense que c’est un joueur très talentueux et dans les circonstances où quelqu’un ne serait pas disponible, il peut faire du bon travail» ne manquait pas de souligner Rafael Marquez à son sujet en septembre dernier. Participant auparavant à la tournée estivale en Amérique du Nord, Mikayil Faye a eu aussi l’occasion de s’entraîner en équipe première même s’il n’a toujours pas été convoqué. Des performances solides qui ont d’ailleurs éveillé l’intérêt de plusieurs formations cet hiver. Nous vous avons d’ailleurs révélé les intérêts du Deportivo Alavés et de Girona mais aussi du Racing Club de Lens avec une proposition de 9 millions d’euros qui a été repoussée.

Resté au FC Barcelone qui compte sur lui, il est particulièrement en forme sur les dernières semaines et reste sur des buts contre le Rayo Majadahonda (3-1) et le Cultural Leonesa (4-0). Encore une fois, Rafael Marquez l’a félicité : Il a des conditions uniques qui le rendent différent de beaucoup. Il a un grand potentiel : «il est rapide, il est fort, il bouge bien avec sa tête, il a un bon pied gauche. Normalement, on n’en trouve pas autant de défenseurs centraux gauchers avec les deux pieds, il faut donc continuer à travailler sur lui.» Pour autant le Mexicain estime qu’il doit encore rectifier certains trucs pour réussir au niveau supérieur : «je pense qu’il a les conditions, mais peut-être qu’il a besoin d’un peu plus de concentration. Il ne se détend pas à certains moments du jeu. Mais c’est un excellent profil sur lequel continuer à travailler et j’espère qu’un jour il pourra avoir l’opportunité dans l’équipe première.» L’avenir s’annonce donc prometteur entre Mika Faye et le FC Barcelone.