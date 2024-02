LOSC : l’incroyable sortie de Paulo Fonseca contre l’arbitrage

Un naufrage. Brillant depuis le début de saison, le LOSC a sombré cet après-midi à Toulouse. Ayant pourtant ouvert le score, les Dogues ont été pris à revers et ont concédé trois buts en seconde période. Un scénario qui a de quoi irriter les supporters nordistes qui se sentent lésés de trois penalties qui n’ont pas été sifflés en faveur de leur équipe. Un ressentiment encore palpable chez les joueurs et le staff du LOSC.

Énervé en conférence de presse, Paulo Fonseca a réglé ses comptes envers l’arbitrage : «c’est difficile de comprendre l’arbitre sur ce match… Aujourd’hui, les décisions arbitrales ont changé le match. Sur le premier but, il y a faute très clairement avant le corner. Ensuite, il y a le penalty et le troisième but, c’est incroyable… Nous avons l’image avec la ligne, c’est facile de voir qu’il y a hors-jeu. Je pense qu’on a perdu, mais avec trois décisions qui ont changé le match. C’est difficile d’avoir autant de décisions contre Lille. Aujourd’hui, il y a trois décisions qui changent le match. C’est pourtant facile de le voir, vous avez les images… C’est clair que tout ça a perturbé mon équipe. Ce n’est pas fair-play, car en ce moment, il y a beaucoup de décisions contre Lille quand on regarde notre classement.» Ambiance…