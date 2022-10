La réponse de Zinedine Zidane sur la polémique liée à la CdM 2022 au Qatar

Présent à Paris ce lundi avec ses proches pour inaugurer sa nouvelle statue au musée Grévin, le champion du monde et ballon d'Or 1998 a répondu aux questions des journalistes présents. Zinédine Zidane, ancien ambassadeur de la candidature du Qatar pour cette Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) veut que la polémique sur les conditions de travail des ouvriers entre autres, autour de cet évènement soit écartée pour la vérité du terrain.

La suite après cette publicité

« Je pense qu'il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et la place à la Coupe du monde, pour tous les passionnés qui veulent juste voir du football », explique l'ancien joueur et coach du Real Madrid, qui devrait bientôt retrouver un banc.