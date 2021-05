Real Madrid : Zinedine Zidane donne sa version sur l'absence de Marcelo à Grenade

La suite après cette publicité

À 33 ans, Marcelo n’est plus le latéral gauche indiscutable du Real Madrid. Et dernièrement, le Brésilien a fait parler de lui à cause de son absence pour le déplacement de la Casa Blanca à Grenade. Selon les médias espagnols, le défenseur se serait accroché avec Zinedine Zidane à l’entraînement. Ce qui expliquerait le choix du coach français de le laisser à la maison. Mais après la victoire des Merengues en Andalousie (4-1), ZZ a donné sa vérité sur l’absence de Marcelo.