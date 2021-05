Real Madrid : le ton est monté entre Zinedine Zidane et Marcelo

Il se souviendra longtemps de son 33e anniversaire. Marcelo a appris cet après-midi qu'il ne figurait pas dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement de ce jeudi à Grenade (36e journée de Liga). Une rencontre cruciale pour la fin de saison des Merengues, lancés dans une course au titre haletante avec l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

Et si le latéral gauche ne sera pas de la partie, ce n'est pas à cause de problèmes physiques, comme les médias espagnols ont pu le croire, suite aux gênes ressenties par le Brésilien lors du dernier match contre le Séville FC (2-2, 35e journée). En effet, l'international auriverde (58 sélections, 6 réalisations) s'est entraîné normalement avec le groupe ce mercredi, assure Goal en Espagne.

Sanction

La publication ibérique va même plus loin, elle révèle que le Carioca et Zinedine Zidane se sont sérieusement pris le bec au sujet de l'organisation tactique défensive mise en place. Une divergence d'opinions claire et musclée, qui vaut, d'après le média espagnol, à l'ancien de Fluminense son absence dans le groupe pour ce jeudi alors qu'il était le seul spécialiste du poste valide. ZZ, remonté après cet échange tendu avec l'un de ses anciens lieutenants, a préféré miser sur Miguel Gutiérrez (19 ans), jeune prometteur du centre de formation madrilène.

Goal présente ce nouvel incident comme une preuve de la fracture qui s'est créée cette saison entre le coach français et une partie de son groupe, notamment certains éléments expérimentés, comme Marcelo. Sous contrat jusqu'en juin 2022, ce dernier vit une saison compliquée (il a perdu sa place de titulaire au profit de Ferland Mendy) et il se murmure que la direction ne serait pas contre un départ cet été pour rajeunir l'effectif et, au passage, réaliser quelques économies.