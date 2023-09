Real Madrid : le phénomène Elyaz Zidane ne cesse d’impressionner

La suite après cette publicité

Dans la famille Zidane, je voudrais le 4e fils. Après Enzo Zidane (libre), Luca Zidane (Eibar), Théo Zidane (Real Madrid Castilla), c’est au tour d’Elyaz Zidane de se frotter au monde du football. Comme ses trois frères, il a passé sa formation au Real Madrid avec un nom difficile à porter, mais cela ne lui fait pas peur et il commence à faire doucement son trou au sein des équipes jeunes de la Casa Blanca. Le gaucher de 17 ans connaît pour le moment une évolution positive dans sa carrière. Latéral gauche pouvant évoluer plus haut, mais aussi en charnière centrale, il se distingue par son physique atypique pour son poste (1m94).

Il dispose de bonnes références avec l’équipe de France étant convoqué depuis les U17 et on l’a d’ailleurs vu dans le groupe U17 vainqueur de l’Euro en 2022. Il a eu le droit à 3 apparitions au milieu des Saël Kumbedi, Warren Zaïre-Emery, Mathys Tel ou encore Désiré Doué. Après une saison dernière plutôt probante au sein du Juvenil B (Real Madrid U18), il a logiquement monté d’un cran et se produit désormais avec le Juvenil A (Real Madrid U19). Sous les ordres notamment d’un ancien joueur du Real Madrid, à savoir Álvaro Arbeloa, Elyaz Zidane poursuit positivement sa progression.

Déjà buteur avec le Juvenil A

Si bien que son coach aurait déjà glissé son nom à Florentino Pérez pour l’avenir en vue d’une possible incorporation en équipe première. Il a d’ailleurs déjà eu l’opportunité de s’entraîner avec l’équipe première lors de la saison dernière au mois de février. Néanmoins avant que cela devienne plus récurrent, il va falloir continuer de franchir les étapes pour Elyaz Zidane. Estimé comme le talent le plus prometteur de sa fratrie, le plus jeune des fils de Zinedine Zidane a donc découvert le niveau U19 cette saison et s’est déjà bien illustré. Se distinguant par sa puissance, son impact, mais aussi par sa faculté à relancer proprement le ballon, il est aussi capable de se montrer à l’aise sur les phases arrêtées.

En effet, pour la reprise de la saison avec les U19 du Real Madrid, il a su saisir sa chance sur corner pour trouver la faille lors d’un match nul 2-2 contre Villanovense. Il a néanmoins eu moins de réussite sur le 2e but concédé par son équipe. Preuve que s’il est capable d’être dominant pour sa classe d’âge, il a encore des choses à améliorer. Apparaissant néanmoins en avance sur les temps de passage, il est considéré parmi les grands espoirs de la Fabrica du Real Madrid. Le voir apparaître prochainement en Castilla et éventuellement en équipe première semblent être les prochaines étapes à passer. En attendant, Elyaz Zidane se régale en Juvenil A et attend doucement son heure.