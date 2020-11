Thomas Tuchel ne se fait plus d'illusions sur son avenir au PSG !

A la fin de la saison 2018/2019, Thomas Tuchel avait été prolongé jusqu’en 2021 par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Une annonce faite un 25 mai et qui avait fait tiquer quelques observateurs puisque le club de la capitale avait subi près de trois mois avant une terrible humiliation en Ligue des Champions face à Manchester United (2-0, 1-3).

La suite après cette publicité

Deux ans plus tard, la question de l’avenir du coach allemand se pose à nouveau, son contrat s’achevant au terme de la saison. Et s’il a longtemps indiqué qu’il était ouvert à l’idée de poursuivre l’aventure, Tuchel ne semble plus trop se faire d’illusions. La raison ? L’Allemand sent bien qu’il est toujours fortement remis en question, et ce, malgré une récente finale de Ligue des Champions disputée l’été dernier à Lisbonne.

«Il faut arrêter de rêver»

« Je suis au courant des critiques. On vit dans une bulle mais je vois ça. J’avais l’idée un peu naïve qu’après 4 titres et 1 finale on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques pendant cinq jours, c’était juste les cinq jours après », a-t-il déclaré à Sky Allemagne, dans des propos relayés par L’Equipe. Des propos pas franchement optimistes concernant une éventuelle prolongation. Ce que Tuchel a confirmé à demi-mot juste après.

« Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra ». Critiqué, en froid avec Leonardo, Thomas Tuchel est effectivement mal parti pour décrocher un nouveau contrat. La suite de la saison nous fera-t-elle mentir ? Rien n’est impossible, mais les récentes passes d’armes avec son directeur sportif ne plaident pas en sa faveur.