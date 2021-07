Man City : Lukas Nmecha, sensation de l'Euro U21, transféré à Wolfsbourg

C'est un départ aux allures de coup dur pour Manchester City. Lukas Nmecha (22 ans) quitte officiellement les Skyblues pour rejoindre Wolfsburg jusqu'en 2025. Si aucun montant n'a pour l'heure été révélé, Sky Sports précisait ce vendredi que le club allemand devrait débourser 11 M£ (environ 13 M€) pour s'offrir le jeune buteur allemand ayant crevé l'écran lors du dernier Euro Espoirs remporté par l'Allemagne (4 buts, dont celui décisif en finale, et une passe décisive).

Alors qu'il lui restait encore un an de contrat avec Manchester City, Lukas Nmecha fait un choix de carrière important et intéressant. Il va rejoindre un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué en prêt pendant quelques mois en 2019. Il va également disputer la Ligue des Champions avec Wolfsburg et renforcer un effectif performant. Les Cityzens perdent un des plus grands espoirs de la Nationalmannschaft, mais le club entraîné par Pep Guardiola peut se consoler en ne laissant pas filer sa pépite pour zéro euro et pourrait même percevoir 15% sur une potentielle revente.