Inter Miami : retour gagnant pour Lionel Messi

Absent depuis près d’un mois en raison d’une lésion musculaire, Lionel Messi (36 ans) avait été contraint de manquer les derniers matches de l’Inter Miami, ainsi que le dernier rassemblement avec l’Argentine. Alors qu’il était de retour dans le groupe du club floridien pour la réception des Colorado Rapids, La Pulga est entrée en jeu en seconde période et s’est directement montré décisive, alors que les Hérons perdaient à la mi-temps.

La suite après cette publicité

À l’entrée de la surface, Lionel Messi pouvait récupérer un centre en retrait et égaliser à l’aide du poteau gauche (1-1, 57e). Quelques minutes plus tard, Miami reprenait même l’avantage grâce à Afonso (2-1, 60e), mais n’est pas parvenu à s’imposer puisque la franchise de Denver est remontée au score dans les derniers instants (2-2, 88e). Un retour réussi pour Lionel Messi avec l’Inter Miami, qui reste troisième de la Conférence Est, avec deux points de retard sur les New York Red Bulls.