Real Madrid : Carlo Ancelotti réagit au carton bleu

La nouvelle fait beaucoup parler d’elle. Dernièrement, la presse anglaise annonçait que l’International Football Association Board (Ifab) comptait tester un nouveau carton, le carton bleu. Cette nouvelle sanction servirait, comme au rugby, à exclure temporairement un joueur (10 minutes). Une révolution qui ne semble pas enchanter Carlo Ancelotti.

« L’idée générale que je me fais des règles est d’essayer de les simplifier autant que possible. Simplifier un règlement qui devient de plus en plus compliqué chaque année. Je ne sais pas si ce carton complique le travail de l’arbitre », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse.