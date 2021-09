Ça chauffe pour Nabil Bentaleb à Angers !

Révélé du côté de Tottenham, Nabil Bentaleb a évolué durant plusieurs saisons du côté de Schalke 04. Mais l'expérience allemande du natif de Lille ne s'est pas bien terminée. Après avoir noué des contacts dans la plupart des championnats européens et plus particulièrement du côté du Genoa qui a été tout proche de l'enrôler cet été, le milieu de terrain international algérien (35 sélections - 5 buts) est toujours libre comme l'air. Affuté et prêt à retrouver les terrains, il attendait le bon projet capable de le relancer, lui qui n'a que 26 ans.

Et selon toute vraisemblance, c'est à Angers qu'il pourrait démontrer l'étendue de son talent. Le SCO, qui a vu son interdiction de recruter levée il y a quelques jours par la FIFA, pourrait trouver un accord avec le Fennec. Pour le moment, pas de proposition officielle mais des discussions informelles. Une chose est sure, le joueur va s'entrainer avec le club présidé par Saïd Chabane. A noter que selon nos informations, deux autres clubs de Ligue 1 sont aussi interessés par le joueur.