OL : la reprise fantastique de Georges Mikautadze contre Le Havre

Au terme d’un match complètement fou, l’Olympique Lyonnais s’est imposé et a renversé Le Havre, au Groupama Stadium (4-2). Menés au score jusqu’à la 70e minute, les Lyonnais ont réussi à l’emporter grâce à des entrées décisives de Malick Fofana et Georges Mikautadze. Déjà passeur décisif sur le premier but, le Géorgien a donné l’avantage à l’OL quelques minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Sur un corner côté gauche frappé Corentin Tolisso, la relance a été mal négociée par la défense du Havre et le ballon passait au second poteau, vers Georges Mikautadze, excentré, qui pouvait frapper sous la barre avec son pied droit, dans un angle fermé et en première intention. Un geste magnifique, permettant aux Gones de revenir à la cinquième place de Ligue 1 et se rapprocher du podium.