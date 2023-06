Angel Di Maria va rejoindre son ancien club, la tactique insolite de Manchester United pour recruter Harry Kane

Di Maria bientôt de retour

Ce lundi, on a le droit à une belle surprise en lisant le journal portugais A Bola. Le média dévoile le plan mercato du Benfica ce matin, et la priorité du club et de signer Angel Di Maria. L’Argentin a déjà porté la tunique des Aguias de 2007 à 2010. Les dirigeants lisboètes comptent sur son attachement au club qui l’a fait connaître en Europe, pour, peut-être qu’il y finisse sa carrière. Pour rappel, le champion du Monde est actuellement à la Juventus, mais n’a toujours pas renouvelé son contrat qui prend fin à la fin du mois. Une belle recrue low-cost pour le Benfica. Et si l’Athletico Paranaense va envoyer Vitor Roque au Barça, le club brésilien pourrait vendre son gardien âgé de 24 ans, Bento, à Lisbonne. D’après Record, Benfica fera une offre de 10 millions d’euros pour le portier brésilien.

Luke Shaw fait son forcing

Le Daily Star ouvre son édition du jour avec les dernières déclarations de Luke Shaw. Le défenseur de Manchester United a admis qu’il utilise le rassemblement des Three Lions comme une opportunité pour essayer de convaincre certains de ses coéquipiers internationaux que leur avenir était avec lui, à Old Trafford. Tout ça avec un clin d’œil bien sûr, surtout quand les journalistes évoquent les noms d’Harry Kane et Declan Rice. Samedi, il avait déjà mis de l’huile sur le feu en taquinant via Instagram qu’il avait fait visiter à Kane et Rice le complexe d’entraînement d’United à Carrington.

Deux recrues en Catalogne

D’après les informations du journal Sport, le FC Barcelone et l’Athletico Paranaense ont un accord de principe pour Vitor Roque. Barcelone paiera 35 millions d’euros plus 10 de variables, répartis sur trois ans pour “Tigrinho”. Le club brésilien est aussi prêt à attendre que le club règle ses problèmes avec le fair-play financier avant d’officialiser la nouvelle. Toutes ces informations sont aussi confirmées par Mundo Deportivo ce lundi matin. Et comme on peut le lire dans le journal, le jeune attaquant et le Barça doivent encore finaliser les détails de son futur salaire. Il va signer un contrat courant jusqu’en juin 2028. Le média nous rapporte également que Gundogan s’est énormément rapproché du FC Barcelone ces dernières heures. Le club aurait reçu des messages positifs de son agent cette nuit. L’allemand devrait finalement accepter l’offre barcelonaise.