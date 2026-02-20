Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo a fait le ramadan

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Cristiano Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr @Maxppp

Depuis deux jours maintenant, le ramadan a débuté pour tous les musulmans du monde. Et comme bien souvent dans le milieu du football, le sujet revient sur la table surtout au moment d’évoquer la logistique des footballeurs musulmans pour pratiquer leur métier pendant cette période. En Arabie saoudite, ce n’est pas vraiment un sujet puisque la très grande partie des joueurs jeûnent et la Ligue s’adapte donc.

رياضة ثمانية
«كريستيانو جرّب الصيام مع اللاعبين» 🌙

حديث شايع شراحيلي عن تأثير رمضان على الأداء ⚽️

تابع #استديو_الجماهير على تطبيق «ثمانية» 📲

⁧#الأهلي_النجمة⁩ | ⁧#دوري_روشن_السعودي
Dans un podcast saoudien sur Thmanyah Sports, l’ancien joueur d’Al-Nassr Shaye Sharahili a d’ailleurs révélé une anecdote assez sympa qui concerne Cristiano Ronaldo. Bien qu’il ne soit pas de confession musulmane, CR7 avait jeûné quelques jours de ramadan l’année derniere. «L’année dernière, Cristiano Ronaldo a essayé de jeûner avec les joueurs musulmans d’Al Nassr pendant le ramadan. Il a jeûné pendant 2 jours pour expérimenter ce que ressentent les musulmans durant le jeûne.» Une anecdote qui confirme la classe du Portugais.

