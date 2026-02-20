Cristiano Ronaldo a fait le ramadan

Depuis deux jours maintenant, le ramadan a débuté pour tous les musulmans du monde. Et comme bien souvent dans le milieu du football, le sujet revient sur la table surtout au moment d’évoquer la logistique des footballeurs musulmans pour pratiquer leur métier pendant cette période. En Arabie saoudite, ce n’est pas vraiment un sujet puisque la très grande partie des joueurs jeûnent et la Ligue s’adapte donc.

La suite après cette publicité

Dans un podcast saoudien sur Thmanyah Sports, l’ancien joueur d’Al-Nassr Shaye Sharahili a d’ailleurs révélé une anecdote assez sympa qui concerne Cristiano Ronaldo. Bien qu’il ne soit pas de confession musulmane, CR7 avait jeûné quelques jours de ramadan l’année derniere. «L’année dernière, Cristiano Ronaldo a essayé de jeûner avec les joueurs musulmans d’Al Nassr pendant le ramadan. Il a jeûné pendant 2 jours pour expérimenter ce que ressentent les musulmans durant le jeûne.» Une anecdote qui confirme la classe du Portugais.