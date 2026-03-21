Feyenoord : ça commence à bouger pour Anis Hadj Moussa

L’ailier algérien de Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Moussa, est devenu l’une des sensations du moment en Eredivisie. L’international des Verts, âgé de 24 ans, vient d’être élu meilleur joueur du mois deux fois de suite, une performance rare qui confirme son explosion cette saison. Auteur de 8 buts et 5 assists en 24 rencontres d’Eredivisie, Anis Hadj Moussa permet à son club de se maintenir à la deuxième place du Championnat des Pays-Bas.

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Son agent, Mohamed Dahmane, est très actif sur le dossier puisque plusieurs cadors européens suivent de très près la situation du joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030. La cote d’Anis Hadj Moussa explose, avec des demandes de la part du club néerlandais pouvant grimper à 30-35 M€. Un feuilleton qui s’annonce à suivre pour l’été prochain.