Menu Rechercher
Commenter 15
Exclu FM Eredivisie

Feyenoord : ça commence à bouger pour Anis Hadj Moussa

Par Santi Aouna
1 min.
Hadj Moussa @Maxppp

L’ailier algérien de Feyenoord Rotterdam, Anis Hadj Moussa, est devenu l’une des sensations du moment en Eredivisie. L’international des Verts, âgé de 24 ans, vient d’être élu meilleur joueur du mois deux fois de suite, une performance rare qui confirme son explosion cette saison. Auteur de 8 buts et 5 assists en 24 rencontres d’Eredivisie, Anis Hadj Moussa permet à son club de se maintenir à la deuxième place du Championnat des Pays-Bas.

La suite après cette publicité

Son agent, Mohamed Dahmane, est très actif sur le dossier puisque plusieurs cadors européens suivent de très près la situation du joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030. La cote d’Anis Hadj Moussa explose, avec des demandes de la part du club néerlandais pouvant grimper à 30-35 M€. Un feuilleton qui s’annonce à suivre pour l’été prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eredivisie
Feyenoord
Anis Hadj Moussa

En savoir plus sur

Eredivisie Eredivisie
Feyenoord Logo Feyenoord
Anis Hadj Moussa Anis Hadj Moussa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier