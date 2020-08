Weston McKennie arrive en prêt à la Juventus

C'est une petite surprise que vient de réaliser la Juventus. La Vecchia Signora qui a récemment perdu Blaise Matuidi parti à l'Inter Miami vient de faire venir le milieu de terrain américain Weston McKennie (22 ans). Le joueur qui reste sur trois saisons pleines à Schalke 04 (75 matches de Bundesliga, 4 buts et 4 passes décisives) passe un cap et arrive en Italie sous la forme d'un prêt payant d'un an. Les Bianconeri ont déboursé 4,5 millions d'euros.

En cas d'objectifs atteints lors de la saison 2020/2021, la Juventus devra régler 18,5 millions d'euros payables en trois ans auxquels s'ajoutent des bonus s'élevant à 7 millions d'euros. Cependant, la Juventus conservera une option d'achat si les objectifs ne sont pas atteints par le joueur. Weston McKennie était auparavant suivi par l'AS Monaco et Southampton.