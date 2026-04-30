Inter : l’étrange déclaration de Simone Inzaghi

La saison 2024-2025 s’est achevée de la pire des manières pour l’Inter Milan avec une défaite 5-0 en finale de Ligue des Champions. Quelques semaines auparavant, le club lombard était en course pour un fabuleux triplé championnat-coupe-Ligue des Champions mais tout s’est écroulé. Pour finalement aboutir au départ de l’entraîneur Simone Inzaghi, parti coacher Al-Hilal en Arabie saoudite. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi est revenu sur le moment où il a pris sa décision.

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« La décision, très difficile pour moi et ma famille, n’avait pas été prise (avant la finale contre le PSG, ndlr). Puis tout s’est enchaîné très vite : deux jours après Munich, nous nous sommes retrouvés chez Marotta, en présence d’Ausilio et de Baccin, et je leur ai fait part de mon désir de partir, car j’avais le sentiment qu’un cycle était arrivé à son terme. Ils auraient aimé me garder, mais ils ont compris mon choix : nous nous sommes séparés en bons termes, et nous le sommes toujours. Mais si nous avions gagné la Ligue des Champions, je serais resté à l’Inter », a-t-il exposé. La fin d’un cycle donc, mais pas s’il y avait eu victoire en Ligue des Champions.