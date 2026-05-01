LdC : Declan Rice risque une grosse sanction

Il y a maintenant deux jours, l’Atlético de Madrid affrontait Arsenal au Metropolitano en Ligue des Champions. Et plusieurs accusations ont vu le jour. Mikel Arteta a clairement critiqué l’arbitrage, en particulier pour le penalty d’Eberechi Eze d’abord accordé puis annulé. Cependant, ce vendredi, The Times nous apprend que d’autres joueurs se sont également exprimés sur cette action qui aurait pu offrir un avantage à Arsenal à l’extérieur. Declan Rice est notamment concerné et s’expose d’ailleurs à une sanction de l’UEFA après avoir mis en cause l’influence du public madrilène sur la décision arbitrale.

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Après la rencontre à Madrid, le milieu de terrain des Gunners s’était exprimé… en colère. « L’UEFA est totalement différente. Dans les deux domaines, il faut être très prudent, car ils sifflent absolument tout. Le deuxième, celui d’Ebs (Eberechi Eze), est un penalty clair. Je ne sais pas comment ils ne l’ont pas sifflé. Je pense que les fans ont provoqué la décision et ont fait changer d’avis l’arbitre », a-t-il indiqué. La source précise que « l’UEFA évaluera le rapport de l’arbitre avant de déterminer si les commentaires de Rice ont remis en question les arbitres ». Pour l’instant, la présence de l’Anglais au match retour (mardi soir à 21h00) n’est pas menacée.