Le Paris FC officialise la finalisation de sa vente

Il y a un peu plus d’un mois, le Paris FC avait annoncé un processus de vente en cours et des négociations exclusives avec la famille Arnault et le groupe Red Bull. Depuis, la famille Arnault, via Antoine Arnault du groupe Agache Sport, avait tenu une conférence de presse pour dévoiler les grandes lignes du projet, preuve qu’il n’y avait aucun doute sur la future vente. Ce vendredi, le PFC a d’ailleurs officialisé la finalisation de son évolution actionnariale qui a été conclue dans l’après-midi.

«Le nouvel actionnariat du Paris FC se compose désormais de la manière suivante : Agache Sport: 52,4%, Red Bull: 10,6%, Alter Paris: 29,8%, BRI : 7,2%. Un nouveau Conseil d’Administration a été mis en place, reflétant la position majoritaire de la famille Arnault et la présence de Red Bull. Pierre Ferracci a été confirmé dans ses fonctions de Président du Paris FC», peut-on lire dans le communiqué du club.