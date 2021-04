Valence : Eliaquim Mangala apporte son soutien à Mouctar Diakhaby

Le match de la 29e journée de Liga entre Cadix et Valence a été marqué par une altercation entre Cala et Mouctar Diakhaby. Ce dernier n'est pas revenu sur le terrain et aurait été victimes d'insultes racistes de la part du défenseur de Cadix. Un incident grave et que le club de Valence a immédiatement condamné dans un communiqué.

De son côté, Eliaquim Mangala, coéquipier - qui est actuellement blessé - de Mouctar Diakhaby a tenu à venir en soutien de son jeune compatriote : «je connais bien Diakhaby ... il n'aurait pas quitté le match sans raison ... Le racisme ne doit pas être dans le football et nulle part ailleurs ... nous connaîtrons bientôt les raisons.»