Inter Miami : Phil Neville nommé entraîneur

David Beckham ne chôme pas ! Investi à fond dans le projet de l'Inter Miami, le Spice Boy a notamment fait venir plusieurs noms bien connus de la planète football l'été dernier. Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain sont arrivés au sein de la franchise de Major League Soccer après avoir résiliés avec la Juventus. Malgré cela, Miami n'a pas vraiment brillé pour sa première saison dans la ligue américaine. Mais le club compte faire mieux en 2021 avec un nouveau coach.

«L'Inter Miami CF a annoncé aujourd'hui qu'il avait nommé Phil Neville comme entraîneur avant la saison 2021 de la Major League Soccer (MLS). L’arrivée de Neville au club est en attente de la réception de son visa de travail». L'ancien joueur de MU a confié : «je suis incroyablement ravi de cette opportunité de coacher l'Inter Miami et de travailler avec Chris et l'ensemble du groupe. C'est un très jeune club avec beaucoup de promesses et d'avantages». A lui de jouer !