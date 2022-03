JT Foot Mercato : ces stars qui veulent claquer la porte du PSG

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs motivés à l'idée de quitter le PSG

Au Paris Saint-Germain, certains joueurs ont plus que jamais besoin de se relancer. C'est le cas de Julian Draxler, l'Allemand a besoin de temps de jeu pour s'assurer une place au prochain Mondial avec la Mannschaft. Le Séville FC serait particulièrement intéressé pour le relancer. Thilo Kehrer voudrait aussi dire au revoir au PSG, et le club ne le retiendra pas en cas de belle offre lors du prochain mercato. Mauro Icardi et Layvin Kurzawa aimeraient aussi bouger, reste à savoir quelles seront les propositions. De son côté, Neymar s'interroge aussi sur son avenir depuis l'élimination des Parisiens en Ligue des Champions. On vous révélait que le PSG a proposé le Brésilien à plusieurs grands clubs européens, dont le Barça. Enfin, depuis son départ avorté au Bayer Leverkusen, Junior Dina Ebimbe ne souhaiterait pas prolonger au club, lui qui termine son contrat en 2023.

Nicolas Pépé n'exclut pas un départ d'Arsenal

Pour la première fois depuis sa signature à Arsenal, l'ex-Lillois Nicolas Pépé a ouvert la porte à un possible départ du club londonien, l'international ivoirien n'étant pas satisfait de son temps de jeu dans l'effectif de Mikel Arteta. «C'est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu. […] Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la fin de la saison et sur l'objectif du club qui est d'accéder à la Ligue des Champions. Ensuite nous verrons ce qui se passe», a-t-il déclaré à Metro.

Le Barça veut baisser le salaire de trois de ses tauliers

Le club catalan s'active toujours sur le marché, mais pas que, puisque certains de ses joueurs devront faire un effort financier pour rester chez les Blaugranas. Selon Marca, 3 tauliers du clubs sont concernés par cette affaire et le Barça négocierait une baisse de salaires pour Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba. Ces derniers coûteraient environ 100 M€ au club à eux trois. Une somme énorme, répartie entre leurs salaires et les différentes primes possibles. Une opération compliquée, qui pourrait bloquer le Barça si les 3 concernés n'acceptaient pas.