Premier League : repris à deux reprises, Newcastle l’emporte à Nottingham

On connaissait la force de caractère de Newcaslte à domicile. Ce soir, les hommes d’Eddie Howe ont réussi à remporter leur match malgré deux égalisations de Nottingham Forest (2-3). Bruno Guimarães a bien lancé son équipe, premier buteur du match. Laissé seul au second poteau à la suite d’un corner, le Brésilien reprend parfaitement un centre de Kieran Trippier (10e). À domicile, les Reds refroidissent les ardeurs de Newcastle avec Anthony Elanga. Le Suédois, lancé en profondeur, profite d’une sortie trop précoce de Martin Dubravka pour égaliser (26e). Pas forcément à l’aise sur les phases arrêtées, Nottingham Forest se fait surprendre sur un coup-franc lointain. Sans parvenir à dégager le ballon, Fabian Schar permet à son équipe de reprendre les devants (43e). Le troisième but en deux semaines pour le défenseur suisse. La joie fut de nouveau de courte durée. L’abnégation des locaux permet de nouveau l’égalisation.

Callum Hudson-Odoi remet les deux équipes à égalité avant la pause grâce à une superbe frappe du droit (45e+6). Après son retour sur les terrains de Premier League, Harvey Barnes a de nouveau eu une heure de jeu. Mais ce n’est pas lui qui a permis à son équipe de remporter son match, mais bien Bruno Guimarães. Le Brésilien continue d’éblouir la Premier League en inscrivant un doublé, cette fois-ci sur une frappe puissante au ras du poteau droit. Son troisième doublé depuis qu’il est à Newcastle (2021), le premier cette saison, donne la victoire à Newcastle. Les Magpies se replacent dans la course aux places européennes. Nottingham Forest marque le coup avec un quatrième match sans victoires, ils sont désormais 16e de Premier League.