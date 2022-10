OM - Lens : les compositions sont tombées

Ce samedi se poursuit la 12e journée de Ligue 1 avec un choc entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. A domicile, les Phocéens s'établissent en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Sead Kolasinac. Jonathan Clauss et Nuno Tavares évoluent en tant que piston alors que Valentin Rongier et Jordan Veretout sont dans le double pivot. Devant, Mattéo Guendouzi et Amine Harit sont en soutien d'Alexis Sanchez.

De leur côté, les Artésiens misent sur un 3-5-2 avec Brice Samba comme dernier rempart avec Massadio Haïdara, Kevin Danso et Facundo Medina. Les couloirs sont occupés par Przemysław Frankowski et Deiver Machado. Salis Abdul-Samed, Jean Onana et Seko Fofana se retrouvent au milieu du terrain. Enfin, Florian Sotoca et Loïs Openda sont associés devant.

Les compositions

Olympique de Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Sanchez, Harit

RC Lens : Samba - Haïdara, Danso, Medina - Frankowski, Onana, Abdul-Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Openda

