L’OM veut jouer un mauvais tour à l’OL dans le dossier Nemanja Matic !

L’OL est à la recherche de la perle rare depuis de trop nombreux mois désormais. Depuis le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle, le club rhodanien n’a jamais été en mesure de retrouver un milieu défensif technique et capable de casser des lignes par le dribble ou par la passe. Cet été, la cellule de recrutement regardait Guido Rodriguez avec des yeux d’amour. Finalement, plus intéressé par les sirènes du FC Barcelone, le champion du monde argentin a trop patienté et est finalement resté avec le Betis Séville.

C’est d’ailleurs au sein du club andalou que l’OL a finalement investi pour dénicher son fameux milieu défensif en la personne de Paul Akouokou. Recruté en toute fin de mercato estival, le milieu de terrain ivoirien, qui n’était clairement pas le plan A des dirigeants rhodaniens, s’avère être un flop plus que prévisible. Dès lors, les pensionnaires du Groupama Stadium recherchent encore une sentinelle tous azimuts cet hiver. Et après une première partie de saison cauchemardesque malgré du mieux dans les dernières semaines, les dirigeants rhodaniens n’ont pas le droit à l’erreur. Ainsi, ces derniers se sont lancés à la poursuite d’une valeur sûre du poste depuis des années : Nemanja Matic.

En délicatesse à Rennes où ni lui ni sa famille ne se sentent bien, l’ancien de Manchester United et Chelsea auraient émis des velléités de départ à ses dirigeants depuis quelques jours. Une information confirmée par Ouest-France ce lundi. Le quotidien régional ajoute qu’une réunion est prévue dans les prochains jours entre l’international serbe (48 sélections) et Olivier Cloarec, le président du club breton. Ainsi, alors que le dénouement de cette affaire semble proche, un départ du transfuge de la Roma semble imminent pour le plus grand bonheur de l’OL. Mais cela, c’était sans compter sur l’OM.

Alors que les deux rivaux ont souvent les mêmes cibles lors du mercato, ce marché des transferts hivernal ne devrait pas déroger à la règle. Alors que les deux directions se tirent déjà la bourre sur Saïd Benrahma ou encore Yusuf Sari, elles devraient encore se rendre coup pour coup sur le dossier Matic d’après les informations d’Ouest-France. Nos confrères assurent que l’OL tiendrait la corde pour le moment mais qu’une offensive phocéenne n’est clairement pas à exclure dans les prochains jours tant l’OM est sur le qui-vive dans ce dossier. Une chose est sûre, la bataille sera féroce pour Nemanja Matic cet hiver.