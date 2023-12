L’OL va tenter le gros coup Nemanja Matić

C’est de notoriété publique, les relations entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais sont chaleureuses. Ces dernières années, plusieurs joueurs ont ainsi emprunté la passerelle entre les deux clubs, à l’image de Martin Terrier en 2020 ou encore de Karl Toko-Ekambi, prêté par le club rhodanien à son homologue breton la saison dernière. Plus récemment, nous évoquions sur notre site la possibilité de voir Baptiste Santamaria débarquer entre Rhône et Saône. Selon nos informations, l’OL a en effet ciblé le milieu de terrain de 28 ans, estimant qu’il cochait toutes les cases du profil recherché au poste.

Ce vendredi, L’Équipe confirme de son côté la volonté de l’OL de densifier son milieu de terrain, et surtout de soulager Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. En ce sens, le quotidien liste les différents profils étudiés par la cellule de recrutement lyonnaise. On y retrouve notamment l’international bosnien de l’AC Milan Rade Krunic (30 ans), le Rennais Baptiste Santamaria mais également un autre joueur breton : Nemanja Matic.

Nemanja Matic, priorité de l’OL

Arrivé à la surprise générale du côté de Rennes l’été dernier, l’international serbe peine à se faire une place dans son nouvel environnement. Si ses qualités sont évidentes, Ouest-France avait fait état d’un mal-être du joueur ces dernières semaines, notamment en raison de la situation scolaire de ses enfants et du manque d’exigence au sein de l’effectif breton. Une conjoncture qui pourrait alors conduire au départ prématuré du joueur sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge et Noir ? Possiblement. En tout cas, l’OL souhaiterait sauter sur l’affaire.

Milieu de terrain chevronné au CV connu de tous, Matic répond au cahier des charges de la sentinelle recherchée par l’OL. Longiligne (il culmine à 1m94), solide, capable de se muer en premier relanceur mais également dur dans les duels, l’ancien joueur de Chelsea pourrait solidifier le milieu de terrain lyonnais, qui a souvent tiré la langue en ce début de saison malgré la récente dynamique enclenchée (l’OL reste sur trois victoires de rang). L’Equipe ajoute de son côté que le joueur de 35 ans ne serait pas contre un transfert, même six mois après son arrivée en terres bretonnes. Affaire à suivre, étant donné que Julien Stéphan avait indiqué sa volonté de garder son joueur ces derniers jours sur RMC. Une chose est sûre : l’hiver s’annonce mouvementé à Lyon.